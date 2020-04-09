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Коронавирус может "возобновляться" у вылеченных пациентов – корейские эксперты

Четверг, 9 апреля 2020, 13:52
Коронавирус может возобновляться у вылеченных пациентов – корейские эксперты
Bloomberg

Коронавирус может "реактивироваться" у тех, кто уже вылечился от болезни COVID-19, считают в Корейском центре по контролю и профилактике заболеваний .

Источник: Bloomberg

Детали: Порядка 51 пациента, который был вылечен от COVID-19 в Южной Корее, снова получили положительный результат теста на коронавирус Sars CoV 2.

По словам генерального директора Корейского центра по контролю над заболеваниями Чона Юн Кёна (Jeong Eun-kyeong), у этих людей вирус скорее "реактивировался", чем они снова заразились, раз результат их теста был вновь позитивным вскоре после выхода из карантина.

Руководитель центра отметил, что там проводят комплексное исследование возможной причины такого явления. Он добавил, что "было много случаев, когда пациент во время лечения давал отрицательный результат в один день и положительный в другой".

Пациент считается полностью выздоровевшим от коронавирусной болезни нового типа, когда два теста, проведенные с 24-часовым интервалом, показывают отрицательные результаты.

Южная Корея была одной из первых после Китая стран, где зарегистрировали масштабную вспышку неизвестного ранее коронавируса.

При этом в Южной Корее было зарегистрировано всего 200 смертей, а число новых случаев на пике заболевания 29 февраля составляло 1189 человек.

Одна из самых масштабных программ тестирования в мире и технологический подход к отслеживанию инфекций привел к тому, что Южная Корея сдерживает эпидемию без блокировки и закрытия бизнеса.

Согласно данным Центра Джона Хопкинса, во состоянию на 9 апреля в Южной Корее всего было зафиксировано 10 423 случая заражения COVID-19 – при этом 6 973 уже вылечились, а 204 умерли.

Тем временем в Китае растут опасения на счет возможного повторного заражения выздоровевших пациентов. Там зафиксированы случаи повторного позитивного теста и даже смерти у тех, кто ранее выздоровел. Некоторые, правда, допускают, что проблема может заключаться в противоречивости результатов тестирования.

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Темы: коронавирусCovid-2019эпидемияЮжная Корея
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