В Италии от коронавируса умерли уже сто медиков

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Четверг, 9 апреля 2020, 14:55

Количество умерших от коронавируса медицинских работников в Италии достигло сотни.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

Итальянская федерация медиков сообщила о смерти еще четырех врачей, в результате общее число погибших медиков возросло до 100. Эта цифра включает и практикующих медиков, и тех, кто вышел на пенсию, но вернулся, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом.

Профсоюзы уже несколько недель подчеркивают, что те, кто работает в контакте с пациентами с COVID-19, должны иметь возможность делать это безопасно и с помощью соответствующих средств индивидуальной защиты.

Всего коронавирусом заразились 12 681 медицинский работник, включая врачей, медсестер, лаборантов, водителей скорой помощи, вспомогательных работников. Более половины зараженных медиков - медсестры.

Как сообщалось, в Италии продолжает снижаться суточное количество умерших в связи с COVID-19, а количество тех, кто выздоровел, накануне установило новый рекорд.

Темы: Италия коронавирус Covid-2019 медицина


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