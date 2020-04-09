Польша продлила карантин и ввела масочный режим

Правительство Польши объявило о продлении коронавирусных ограничений по всей стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий сообщил, что до 19 апреля будут продолжаться ограничения в отношении церквей, торговых центров, кинотеатров, театров и учреждений обслуживания.

До 26 апреля продолжается закрытие школ, приостановление международного воздушного и железнодорожного движения.

Закрытие границ, санитарный пограничный контроль и обязательный карантин для приезжих сохраняется до 3 мая.

Ограничения массовых мероприятий действуют до дальнейшего уведомления

Кроме того, со следующего четверга ношение масок в общественных местах станет обязательным.

Польша зарегистрировала 5411 больных с коронавирусом и 164 случая смерти.

Как сообщалось, правительство Польши выделит дополнительные 100 млрд злотых (22 млрд евро) на поддержку бизнеса, пострадавшего из-за пандемии коронавируса.