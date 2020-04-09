Роль России на Донбассе: мнение жителей Донецкой и Луганской областей различаются

Среди жителей Донецкой области 75% считают, что Россия является активной стороной конфликта на Донбассе, в то же время, такое мнение разделяют лишь 46% жителей Луганской области.

Источник: опрос фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и центра политической социологии 18 февраля - 2 марта

Дословно: "Мнения представителей двух исследованных областей по включенности Российской Федерации в конфликт на Донбассе заметно различаются.

Если среди донецких респондентов 3/4 считают РФ стороной этого конфликта (а 12% не считают так), то среди луганских респондентов только 47% разделяют соответствующее мнение, а 39% - не разделяют".

Детали: При этом по сравнению с опросом конца 2018 года в Донецкой области доля тех, кто считает Россию стороной конфликта, выросла с 57% до 76%, а доля тех, кто так не считает, уменьшилась с 23% до 12%.

В Луганской области уровень признания участия России в конфликте вырос с 41% до 47%, но в то же время увеличился (с 31% до 39%) процент тех, кто не признает такого участия.

Опрос проводился в Донецкой и Луганской областях фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Центром политической социологии (с привлечением сети фирмы "Юкрейниан социолоджи сервис") в течение 18 февраля - 2 марта 2020 года.

В каждой из областей было опрошено по 500 респондентов (за исключением оккупированных территорий).

Погрешность выборки не превышает 3,5%.

Опрос проводился при финансовой поддержке посольства Великобритании.