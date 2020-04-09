Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Роль России на Донбассе: мнение жителей Донецкой и Луганской областей различаются

Четверг, 9 апреля 2020, 16:03
Роль России на Донбассе: мнение жителей Донецкой и Луганской областей различаются

Среди жителей Донецкой области 75% считают, что Россия является активной стороной конфликта на Донбассе, в то же время, такое мнение разделяют лишь 46% жителей Луганской области.

Источник: опрос фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и центра политической социологии 18 февраля - 2 марта

Дословно: "Мнения представителей двух исследованных областей по включенности Российской Федерации в конфликт на Донбассе заметно различаются.

Если среди донецких респондентов 3/4 считают РФ стороной этого конфликта (а 12% не считают так), то среди луганских респондентов только 47% разделяют соответствующее мнение, а 39% - не разделяют".

Детали: При этом по сравнению с опросом конца 2018 года в Донецкой области доля тех, кто считает Россию стороной конфликта, выросла с 57% до 76%, а доля тех, кто так не считает, уменьшилась с 23% до 12%.

 

В Луганской области уровень признания участия России в конфликте вырос с 41% до 47%, но в то же время увеличился (с 31% до 39%) процент тех, кто не признает такого участия.

 

Опрос проводился в Донецкой и Луганской областях фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Центром политической социологии (с привлечением сети фирмы "Юкрейниан социолоджи сервис") в течение 18 февраля - 2 марта 2020 года.

В каждой из областей было опрошено по 500 респондентов (за исключением оккупированных территорий).

Погрешность выборки не превышает 3,5%.

Опрос проводился при финансовой поддержке посольства Великобритании.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: войнаДонбассопросДонецкая областьЛуганская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
война
Зеленский на камеру поспорил с пророссийским президентом Болгарии о войне на камеру
Враг пытался вытеснить ВСУ с занимаемых позиций на лиманском направлении – Генштаб
Глава МИД Германии признала: Берлин игнорировал предупреждения об опасности России
Последние новости
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
10:07
фотоЗаглянуть в глубину мозга: 8 новых изображений от нейробиологов
Все новости...
Реклама: