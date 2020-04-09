В Нидерландах от коронавируса вылечилась самая пожилая в мире пациентка

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Четверг, 9 апреля 2020, 17:21

107-летняя Корнелия Рас из Нидерландов стала самым пожилым человеком в мире, вылечившимся от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NL Times.

Женщина проходила лечение в госпитале после того, как заразилась во время церковной службы в своем доме престарелых в середине марта. В понедельник ее выписали.

Представитель ВОЗ в комментарии изданию отметил, что до сих организации не известно о более пожилых пациентах, которым удалось выздороветь.

Ранее сообщалось, что самым пожилым человеком, который вылечился, был 104-летний мужчина из Орегона.

 

В Нидерландах зафиксировано еще несколько случаев выздоровления среди людей, которым больше ста лет. В частности, известно о 101-летней женщине и 103-летнем мужчине.

Напомним, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал жителей страны готовиться к тому, что нормы социального дистанцирования будут действовать еще долго.

Темы: Нидерланды коронавирус Covid-2019


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