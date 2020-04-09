В Нидерландах от коронавируса вылечилась самая пожилая в мире пациентка
107-летняя Корнелия Рас из Нидерландов стала самым пожилым человеком в мире, вылечившимся от коронавируса.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NL Times.
Женщина проходила лечение в госпитале после того, как заразилась во время церковной службы в своем доме престарелых в середине марта. В понедельник ее выписали.
Представитель ВОЗ в комментарии изданию отметил, что до сих организации не известно о более пожилых пациентах, которым удалось выздороветь.
Ранее сообщалось, что самым пожилым человеком, который вылечился, был 104-летний мужчина из Орегона.
В Нидерландах зафиксировано еще несколько случаев выздоровления среди людей, которым больше ста лет. В частности, известно о 101-летней женщине и 103-летнем мужчине.
Напомним, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал жителей страны готовиться к тому, что нормы социального дистанцирования будут действовать еще долго.