Украинцы просят суд отменить карантинные меры: 11 исков за 4 дня

Окружной административный суд Киева в течение 4 дней получил 11 исков об обжаловании постановления Кабинета министров о введении ограничений во время карантина.

Источник: ОАСК

Дословно: "В период с 6 по 9 апреля 2020 года канцелярией Окружного административного суда города Киева зарегистрировано 11 исков к Кабинету министров Украины, предметом обжалования в которых являются положения постановления КМУ от 11 марта 2020 года № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

Детали: В частности, истцы просят суд признать противоправными как отдельные пункты указанного постановления о запрете регулярных перевозок, посещения парков, скверов, работы общепита и т.д., так и целиком все постановление.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производств по указанным искам.

Что предшествовало: Постановлением Кабинета министров от 11 марта №211 на территории Украины введен карантин и ограничительные противоэпидемические мероприятия. После того правительство вносило туда изменения и ужесточивало карантинные меры.

В частности с 6 апреля определено, что в самоизоляции должны находиться все лица старше 60 лет, люди с подозрением на коронавирус, люди, контактировавшие с больными, больные COVID-19, не требующие госпитализации. Запрещено гулять в парках, заниматься на спортплощадках, передвигаться более чем по двое. На улице граждане должны ходить в масках и обязательно иметь при себе документы.

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