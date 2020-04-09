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Суд обязал НАБУ открыть дело против экс-министра Омеляна

Четверг, 9 апреля 2020, 20:51

Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины зарегистрировать уголовное производство в отношении бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна, его заместителя, государственного секретаря ведомства, а также топ-чиновников нынешнего состава Мининфраструктуры.

Источник: пресс-служба суда

Детали: По версии заявителя, эти должностные лица довели ГП "Бердянский морской торговый порт" к банкротству из-за злоупотребления властью, служебными подделками, грубым нарушением законодательства о труде и невыполнением судебного решения.

Кроме этого, в заявлении данные о совершении уголовных преступлений начальником Бердянского филиала ГП "Администрация морских портов Украины", служебными лицами ГП "АМПУ" и его бывшим руководством, а также исполняющим обязанности директора в настоящее время. Также есть сведения о противозаконных действий руководителей компаний ООО "Аскет-Шиппинг" и ООО "Агро-Класс" как соучастников преступлений, совершенных должностными лицами. К заявлению ОО "Бердянский антикоррупционный центр" добавил документы в подтверждение указанных фактов.

Заявитель просил суд признать противоправной бездеятельность детектива НАБУ о внесении сведений об уголовном правонарушении в единый реестр досудебных решений, а также обязать детектива НАБУ безотлагательно начать досудебное расследование и внести в ЕРДР сведения по каждому отдельно указанному в заявлении уголовному правонарушении и относительно каждого должностного лица отдельно.

При рассмотрении жалобы суд установил, что сведения, содержащиеся в заявлении ОО "Бердянский антикоррупционный центр", действительно не были внесены в реестр и исследования в рамках досудебного расследования уголовного производства.

Темы: НАБУМининфраструктурыпорты
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