Всемирный банк: на разработку вакцины от коронавируса нужно дополнительно $2 миллиарда

Разработка вакцины от COVID-19 потребует дополнительно 2 миллиарда долларов.

Источник: заявление вице-президента Группы Всемирного банка Цейла Пазарбасиоглу и директора направления перспективных исследований ВБ Аяхана Кос, сообщает Укринформ

Дословно: "Для разработки трех вакцин против коронавируса в течение следующих 12-18 месяцев понадобится $ 2 млрд дополнительного финансирования. Эта сумма не включает расходы на изготовление и доставку вакцины.

Нам нужно создать справедливую глобальную систему распределения, чтобы гарантировать, что все страны, включая самые бедные, будут иметь равный доступ к вакцинам после ее изготовления".

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Напомним: