Количество заражений COVID-19 продолжает расти
Пятница, 1 мая 2020, 05:08
За минувшие сутки в мире диагностировали 86037 случаев заболевания коронавирус. Это на 9000 случаев больше чем 29 апреля.
Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру
Детали: 30 апреля во мире диагностировали 86037 заражений COVID-19.
В частности, в США 30829, России 7099, Великобритании 6032, Испании 2740 новых случаев заболевания коронавирус.
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Напомним:
- В мире с 3 298 631 случаев заболевания 1 037 905 человек выздоровела и 233 533 умерли от осложнений, вызванных болезнью.