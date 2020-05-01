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Количество заражений COVID-19 продолжает расти

Пятница, 1 мая 2020, 05:08
Количество заражений COVID-19 продолжает расти

За минувшие сутки в мире диагностировали 86037 случаев заболевания коронавирус. Это на 9000 случаев больше чем 29 апреля.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: 30 апреля во мире диагностировали 86037 заражений COVID-19.

В частности, в США 30829, России 7099, Великобритании 6032, Испании 2740 новых случаев заболевания коронавирус.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним:

  • В мире с 3 298 631 случаев заболевания 1 037 905 человек выздоровела и 233 533 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

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