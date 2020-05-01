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Возникновение коронавируса: Китай до сих пор не передал ВОЗ данных из лабораторий в Ухане

Пятница, 1 мая 2020, 08:56

Китайская сторона до сих пор не согласилась на предложение Всемирной организации здравоохранения присоединиться к расследованию о возникновении Covid-19, и не допустила международных специалистов к записям двух Уханьских лабораторий.

Источник: представитель ВОЗ в КНР Годен Галеа, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Дословно: "Мы знаем, что продолжается национальное (основано китайскими властями - ред.) Расследования, но на данном этапе нас не пригласили присоединиться. Выявить источники происхождения вируса очень важно.

Суть в том, что мы должны знать как можно больше, чтобы не допустить повторения подобного ".

Детали: ВОЗ делала соответствующие предложения Держкомздоровья Китая и власти, однако не получила. Галеа добавил, что не видит причин для отказа со стороны Китая.

По словам представителя ВОЗ, организация не получила доступа к записям двух Уханська лабораторий, исследующих вирусы.

Он отметил, коллеги ВОЗ убеждены, что вирус возник в Ухане, и это "естественный, а не искусственный вирус".

При этом накануне заместитель министра иностранных дел КНР Юэ Юйчэн в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что Китай выступает за широкое международное сотрудничество в области изучения источников COVID-19. Также Юэ Юйчэн выступил против того, чтобы "Китай находился на скамье подсудимых без каких-либо доказательств вины".

Темы: Китайкоронавирусэпидемия


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