Коронавирус: за сутки в Украине заболели 455 человек, 11 погибли

В Украине за прошедшие сутки COVID-19 обнаружили у 455 человек, при этом умерли 11 больных коронавирусом, выздоровели - 175 человек.

Источник: инистр здравоохранения Максим Степанов на ежедневном брифинге

Напомним: по состоянию на 30 апреля на COVID-19 в Украине заболели 540 человек, умерли от осложнений коронавирусной болезни 11 пациентов, а выздоровели - 125.

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