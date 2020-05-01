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Коронавирус: за сутки в Украине заболели 455 человек, 11 погибли

Пятница, 1 мая 2020, 10:17
Коронавирус: за сутки в Украине заболели 455 человек, 11 погибли

В Украине за прошедшие сутки COVID-19 обнаружили у 455 человек, при этом умерли 11 больных коронавирусом, выздоровели - 175 человек.

Источник: инистр здравоохранения Максим Степанов на ежедневном брифинге

Дословно: "По состоянию на 9:00 1 мая в Украине 10 861 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 272 летальных, 1 413 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 455 новых случаев".

Детали:

Коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 425 случаев;

Волынская область - 307 случаев;

Днепропетровская область - 364 случая;

Донецкая область - 70 случаев;

Житомирская область - 390 случаев;

Закарпатская область - 432 случая;

Запорожская область - 260 случаев;

Ивано-Франковская область - 899 случаев;

Кировоградская область - 392 случая;

Киев - 1453 случая;

Киевская область - 694 случая;

Львовская область - 454 случая;

Луганская область - 35 случаев;

Николаевская область - 126 случаев;

Одесская область - 296 случаев;

Полтавская область - 211 случаев;

Ровенская область - 658 случаев;

Сумская область - 103 случая;

Тернопольская область - 793 случая;

Харьковская область - 274 случая;

Херсонская область - 120 случаев;

Хмельницкая область - 92 случая;

Черновицкая область - 1667 случаев;

Черкасская область - 296 случаев;

Черниговская область - 50 случаев.

 

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 1 мая 2020 в Центр поступило 1254 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 30 316 таких сообщений.

Напомним: по состоянию на 30 апреля на COVID-19 в Украине заболели 540 человек, умерли от осложнений коронавирусной болезни 11 пациентов, а выздоровели - 125.

Всю динамику пандемии "Украинская правда" отслеживает здесь.

Украинская правда

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Темы: коронавирусУкраинаэпидемия
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