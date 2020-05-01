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Коронавирус: за сутки в Украине заболели 455 человек, 11 погибли

Пятница, 1 мая 2020, 10:17

В Украине за прошедшие сутки COVID-19 обнаружили у 455 человек, при этом умерли 11 больных коронавирусом, выздоровели - 175 человек.

Источник: инистр здравоохранения Максим Степанов на ежедневном брифинге

Напомним: по состоянию на 30 апреля на COVID-19 в Украине заболели 540 человек, умерли от осложнений коронавирусной болезни 11 пациентов, а выздоровели - 125.

Всю динамику пандемии "Украинская правда" отслеживает здесь.

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Украинская правда
Темы: коронавирусУкраинаэпидемия


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