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Всемирная эпидемия коронавируса может затянуться на 2 года – ученые

Пятница, 1 мая 2020, 14:20
Всемирная эпидемия коронавируса может затянуться на 2 года – ученые

Пандемия коронавируса может продлиться 2 года до тех пор, пока две трети населения планеты не приобретут к вирусу иммунитет.

Источник: Bloomberg со ссылкой на исследование Центра по изучению инфекционных заболеваний при Университете Миннесоты в США

Детали: По мнению ученых, эпидемия может иметь волнообразное течение и существует риск, что она закончится только после 2022 года.

Согласно исследованию, проблема с этим вирусом заключается в том, что его переносчиками являются люди, у которых нет совершенно никаких симптомов.

Кроме того, уже сейчас, после строгого дистанционного режима, правительства многих стран начинают снимать ограничения, разрешая функционировать точкам торговли и публичным местам.

Ученые предупреждают, что население планеты должно приготовиться к периодическим вспышкам заболевания в течение последующих двух лет.

Перевод Евгений Кизилов, УП
Темы: эпидемиякоронавируснаука
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