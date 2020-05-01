Небольшие партии выступили против планов "Слуги народа" по "партизации власти"

Девять внепарламентских партий выступили с заявлением против изменений в Избирательный кодекс относительно местных выборов, которые планирует внести "Слуга народа".

Источник: заявление внепарламентских партий в отношении изменения правил проведения выборов в октябре 2020 года, опубликованное на сайте партии "Сила людей"

Детали: Заявление подписали партии "Сила людей", "Громадянський Рух Хвиля", "Національна Платформа", "Правий сектор", "Українська Галицька Партія", "ДемАльянс", "Лібертаріанська партія 5.10", Патріотична партія України, "Україна Соборна".

Они осуждают планы о необходимости для партий участвовать в выборах на 2/3 округов страны и установлению избирательного барьера в 5%, а также намерение сузить населенные пункты, в которых гражданин может идти на выборы в местные советы отдельно от партии и без денежного залога, с 90 тысяч до 10 тысяч населения.

Дословно: "Верховная Рада сначала подняла в 40 раз избирательный залог на местных выборах. Это означает, что участие в выборах в городской совет дороже залога Владимира Зеленского на выборах президента.

Сегодня правящая партия вынашивает новый план: внести изменения в Избирательный кодекс, и обязать все партии, которые хотят баллотироваться в вашем селе или городе, баллотироваться одновременно по всей территории Украины – на 2/3 избирательных округов. То есть, все участники выборов будут входить в одну огромную партию, которая покроет всю Украину.

В то же время партия должна набрать не менее 5% по всей территории Украины. Если этого не произойдет, то она не сможет выиграть выборы в вашем городе...

Установление национального избирательного барьера в 5% на местных выборах – это то, что ученые называют процессом партизации власти. По сути – это насильственное принуждение всех политиков на местном уровне баллотироваться от одной провластной партии, которая полностью выигрывает выборы. Процесс монополизации будет завершен и достигнет масштабов "Единой России".

По действующим правилам, в городах до 90 тысяч населения гражданин может идти на выборы в местные советы отдельно от партии и без денежного залога. Власть стремится запретить такую ​​практику, ограничив это правило только для населенных пунктов меньше 10 тысяч.

В случае принятия таких изменений, которые противоречат Конституции Украины и Европейской хартии местного самоуправления, де-факто остановится реформа децентрализации".

Детали: Партии-подписанты заявили, что оставляют за собой право "противостоять узурпации власти на всех уровнях".

Что предшествовало: 26 апреля в интервью "Зеркалу недели" председатель партии "Слуга народа", первый замредседателя одноименной фракции в Верховной Раде Александр Корниенко комментировал соответствующие изменения, которые планируется внести в Избирательный кодекс.

Так, по его словам, "все, что касается обсуждаемых предложений о 2/3 охвата страны для партии и 5% барьере на национальном уровне, - это попытка навести порядок и структурировать местный политический ландшафт".

"Что касается партизации, то не забывайте, что это ноу-хау пришло к нам из Европы", - заявил также он.

Относительно снижения 90-тысячного барьера, разделяющего мажоритарную и пропорциональную системы, до 10 тысяч жителей населенного пункта, Корниенко отметил, что мажоритарная система должна использоваться для ситуаций, "когда депутат, как говорится, знает всех своих избирателей в лицо".

"Очевидно, что это сельские и поселковые истории до десяти тысяч человек. И в этот формат на самом деле попадает треть избирателей страны", - сказал он.