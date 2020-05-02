Количество заражений COVID-19 растет четвертый день подряд

За минувшие сутки в мире диагностировали 94 552 случая заболевания коронавирусом. Это на 8515 случаев больше чем 30 апреля.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: 1 мая во мире диагностировали 94552 заражений COVID-19.

В частности, в США 36007, России 7933, Бразилии 6729, Великобритании 6201, Испании 3648 новых случаев заболевания коронавирус.

30 апреля во мире диагностировали 86037 заражений COVID-19.

В частности, в США 30829, России 7099, Великобритании 6032, Испании 2740 новых случаев заболевания коронавирус.

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Напомним: