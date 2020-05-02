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Зеленский: Государство должно сделать все для расследования событий 2 мая в Одессе

Суббота, 2 мая 2020, 16:16

Президент Владимир Зеленский отмечает, что государство должно сделать все для эффективного и беспристрастного расследования событий 2 мая 2014 года в Одессе.

Источник: Зеленский в Facebook

Прямая речь: "Сегодня в нашем обществе есть ряд болезненных вопросов, требующих честных ответов. "Кто виноват в трагедии 2 мая 2014 года?" – один из них.

Убежден, что государство должно сделать все, чтобы обеспечить эффективное и беспристрастное расследование всех обстоятельств того ужасного дня. Каждый из нас должен сделать все, чтобы подобное больше никогда не повторилось.

А наш общий вызов – вместе сделать все, чтобы люди в Украине больше никогда не погибали ради идеологических или политических "целей". Чтобы Украина была землей не раздора, а братства. Где Львов, Одесса, Днепр, Донецк и Симферополь – мирная, цветущая и единая страна".

Детали: Зеленский напомнил, что трагедия 2 мая в Одессе унесла почти полсотни человеческих жизней. Он выразил соболезнования семьям всех погибших.

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Предыстория: 

  • 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 получили ранения, большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов.
  • Правоохранители открыли около десятка уголовных производств по различным фактам, наиболее резонансное - дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийОдесса


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