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Журналиста избили после вызова полиции из-за нарушения карантина

Суббота, 2 мая 2020, 20:46
Журналиста избили после вызова полиции из-за нарушения карантина
Facebook

В Харькове ночью 1 мая избили журналиста, специалиста по кибербезопасности Никиту Кныша после того, как он вызвал полицию из-за нарушения карантина.

Источник: председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко в Facebook, полиция Харьковской области

Детали: Пострадавший опубликовал видео с места происшествия. На лице видны следы жестокого избиения, большая гематома под правым глазом.

Дословно Томиленко: "По словам Никиты, он решил снять на видео нарушения условий карантина - бурную ночную жизнь на парковке возле станции метро Научная, где любит проводить время "золотая молодежь".

На видео видно, что Никита Кныш представляется журналистом и задает молодежи вопрос о нарушении ими карантина. Кто-то оправдывается, кто-то отказывается отвечать или оскорбляет журналиста.

После съемки сюжета Никита вызвал на место происшествия полицию, чтобы та отреагировала на нарушения. Однако патрульные, которые приехали, не проводили никаких профилактических действий, и журналисту, который их вызвал, заявили об отсутствии оснований для воздействия на граждан на парковке.

На видео записан длительный разговор журналиста с патрульными, где он убеждает о необходимости реагирования, а правоохранители отказываются, потому что "правительственное постановление о карантине – это рекомендация, а не требование". В конце концов, патрульные оставили место отдыха харьковской молодежи.

Как свидетельствует журналист, в считанные секунды после того, как полицейские уехали, на него напали и жестоко избили. Злоумышленники отобрали телефон и рюкзак с ноутбуком и личными вещами.

Уже по факту нападения Никита Кныш вызвал полицию уже для следственно-оперативных действий и поехал в больницу снимать побои".

Детали: В то же время полиция Харьковской области сообщила, что полицейские устанавливают личности неизвестных, которые напали на мужчину в Шевченковском районе Харькова.

1 мая около 23:00 в полицию поступила информация о том, что на проспекте Науки на 28-летнего мужчину напали неизвестные и отобрали рюкзак, в котором находились ноутбук, телефон и оружие.

Полицейские провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей, изъяли записи с камер видеонаблюдения. При обследовании прилегающей территории работники полиции обнаружили рюкзак с вещами потерпевшего.

Пострадавший с ушибами тела и лица обратился за помощью в больницу.

Следственным Шевченковского отдела полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст 187 (разбой) и ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества.

Украинская правда

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Темы: ХарьковСМИкарантинполиция
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