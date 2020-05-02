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Россия настаивала на выдаче организаторов беспорядков в Одессе 2 мая – МИД

Суббота, 2 мая 2020, 23:12

В рамках переговоров об обмене удерживаемыми лицами в сентябре-декабре 2019 года Россия настаивала на выдаче по меньшей мере 9 человек, участвовавших в организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года под российскими флагами.

Источник: комментарий МИД Украины относительно трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года

Дословно: "Единственной стороной, откровенно не заинтересована в установлении объективной картины трагических событий в Одессе и причин, которые привели к трагедии, является Россия.

Москва не только прятала одного из главных фигурантов расследования, бывшего заместителя начальника ГУ МВД Одесской области Д.Фучеджы, но и, по имеющейся информации, предоставила ему гражданство РФ и под этим предлогом отказала Украине в его экстрадиции.

Кроме того, в рамках переговоров о проведении взаимного освобождения удерживаемых лиц в сентябре-декабре 2019 года Россия настаивала на выдаче по меньшей мере 9 человек, которые принимали прямое или косвенное участие в организации массовых беспорядков в Одессе под российскими флагами".

Детали: В МИД Украины заявили, что в Одессе экстремистские силы действовали по аналогичному сценарию, который уже был реализован российскими кураторами на Донбассе.

Там подчеркнули, что нападение вооруженных и экипированных экстремистов под российскими флагами на мирную демонстрацию за единство Украины стало спусковым крючком для дальнейших событий и привело к первым жертвам.

В МИД также подчеркнули, что украинские правоохранительные органы делают все возможное для поиска и привлечения к ответственности виновных в преступлениях лиц.

Дословно: "По результатам расследований в уголовных производствах по фактам событий в Одессе 2 мая 2014 года в суд направлено 37 обвинительных актов. Относительно 3 лиц судами вынесены обвинительные приговоры. Государственное бюро расследований осуществляет отдельное досудебное расследование в уголовном производстве по возможной причастности спецслужб РФ к организации беспорядков в Одессе".

Предыстория: 

  • 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 получили ранения, большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов.
  • Правоохранители открыли около десятка уголовных производств по различным фактам, наиболее резонансное - дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами.

Украинская правда
Темы: МИДОдессаРосcияобмен


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