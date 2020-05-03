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Ребров может возглавить "Фенербахче"

Воскресенье, 3 мая 2020, 13:58

Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров попал в сферу интересов "Фенербахче".

Источник: Fotospor

Детали: Президент турецкого клуба Али Коч распорядился отчитаться о результатах работы 45-летнего украинца Сергея Реброва.

Дословно из отчета :"Остановил доминирование Мирчи Луческу в Украине, став два раза подряд чемпионом с "Динамо". Начал процесс, который привел к переходу Луческу в "Зенит".

Напомним: Однако главным кандидатом на пост главного тренера стамбульского "Фенербахче" сейчас является бывший наставник загребского "Динамо" Ненад Бьелица, которого в апреле на посту сменил Игорь Йовичевич.

По информации ресурса Тransfermarkt, контракт Реброва с "Ференцварош" заключен до лета 2022 года.

Стоит также отметить, что "Фенербахче" ушел на карантин находясь на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата Турции.

Темы: спортТурцияфутболВенгрия
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