Все разделы
Укр / Рус

Ребров может возглавить "Фенербахче"

Воскресенье, 3 мая 2020, 13:58

Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров попал в сферу интересов "Фенербахче".

Источник: Fotospor

Детали: Президент турецкого клуба Али Коч распорядился отчитаться о результатах работы 45-летнего украинца Сергея Реброва.

Дословно из отчета :"Остановил доминирование Мирчи Луческу в Украине, став два раза подряд чемпионом с "Динамо". Начал процесс, который привел к переходу Луческу в "Зенит".

Напомним: Однако главным кандидатом на пост главного тренера стамбульского "Фенербахче" сейчас является бывший наставник загребского "Динамо" Ненад Бьелица, которого в апреле на посту сменил Игорь Йовичевич.

По информации ресурса Тransfermarkt, контракт Реброва с "Ференцварош" заключен до лета 2022 года.

Стоит также отметить, что "Фенербахче" ушел на карантин находясь на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата Турции.

Темы: спортТурцияфутболВенгрия


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоНа Ровенщине из-за вспышки коронавируса "закрыли" село Познань

В Швеции умер инфицированный коронавирусом украинец

Украинцев предупредили об ухудшении погоды: первый уровень опасности

В Минздраве назвали новую область-лидер по распространению Covid-19

видео, инфографикаВ Украине обнаружили полтысячи новых больных коронавирусом, еще 9 человек погибли

Парикмахерским и кафе приготовиться к открытию: документ Минздрава почти готов

Все главные новости...
спорт
Польша намерена восстановить спортивные соревнования
Турнир в память о Лобановском перенесли на год
Для велогонки "Тур де Франс" нашли новые даты проведения
Последние новости
13:58
Ребров может возглавить "Фенербахче"
13:31
Баффет продал все свои акции 4 авиакомпаний США
12:50
фотоНа Ровенщине из-за вспышки коронавируса "закрыли" село Познань
12:39
В Швеции умер инфицированный коронавирусом украинец
12:29
В ВСУ за прошедшие сутки коронавирус выявили у 4 человек
12:17
Вследствие вражеских обстрелов на Донбассе пострадали трое украинских бойцов
11:50
инфографикаКоличество заболеваний COVID в Киеве перевалило за 1,5 тысячи
11:37
Украинцев предупредили об ухудшении погоды: первый уровень опасности
11:22
Telegram снова переносит запуск блокчейна TON
10:46
В Минздраве назвали новую область-лидер по распространению Covid-19
Все новости...