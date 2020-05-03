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Предприниматели устроили пикет под Офисом президента, требуют ослабления карантина

Воскресенье, 3 мая 2020, 14:28
Предприниматели устроили пикет под Офисом президента, требуют ослабления карантина

Под зданием Офиса президента активисты и представители малого и среднего бизнеса протестовали против жестких карантинных ограничений, которые оставили их без работы.

Источник: hromadske

Протестующие пришли к Офису президента с требованием разрешить им работать.

Представители среднего и малого бизнеса устроили митинг под лозунгом #SaveФОП (спасите ФОП). По словам присутствующих, жесткие карантинные ограничения оставили их без возможности зарабатывать деньги.

Изначально митингующие собрались на Майдане, потом вместе с активистами Автомайдана пришли к ОП.

 

Напомним:

Власти Черкасс с 1 мая смягчили карантин для части предпринимателей города, в то время как на общегосударственном уровне ослабление ограничений планируется только с 11 мая.

Темы: митингиОфис президентабизнескарантинКиев
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