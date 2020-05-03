Предприниматели устроили пикет под Офисом президента, требуют ослабления карантина

Под зданием Офиса президента активисты и представители малого и среднего бизнеса протестовали против жестких карантинных ограничений, которые оставили их без работы.

Источник: hromadske

Протестующие пришли к Офису президента с требованием разрешить им работать.

Представители среднего и малого бизнеса устроили митинг под лозунгом #SaveФОП (спасите ФОП). По словам присутствующих, жесткие карантинные ограничения оставили их без возможности зарабатывать деньги.

Изначально митингующие собрались на Майдане, потом вместе с активистами Автомайдана пришли к ОП.

Учасник акції протесту підприємців під Офісом президента розповідає про вимоги до влади щодо підтримки ФОПів на карантині pic.twitter.com/dNNvhG2105 — hromadske (@HromadskeUA) May 3, 2020

Напомним:

Власти Черкасс с 1 мая смягчили карантин для части предпринимателей города, в то время как на общегосударственном уровне ослабление ограничений планируется только с 11 мая.