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Премьер Британии: врачи были готовы к варианту объявить о моей смерти

Воскресенье, 3 мая 2020, 16:07
Премьер Британии: врачи были готовы к варианту объявить о моей смерти

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был так близок к смерти в больнице, когда лечился от коронавируса, что врачи готовились к варианту об объявлении его смерти.

Об этом Джонсон рассказал в интервью The Sun.

"Это был тяжелый момент, я не буду его отрицать. У них была стратеги со сценарием смерти "по сталинскому типу", - сказал Джонсон.

"Я не был в прекрасной форме, и я знал, что существуют планы на случай непредвиденных обстоятельств. У врачей были все возможные меры, что делать, если что-то пошло не так", - добавил он.

Джонсон, который на протяжении нескольких дней перед тем, как попасть в больницу, самостоятельно изолировался на Даунинг-стрит, сказал, что "трудно поверить", что его здоровье так быстро ухудшилось, и он не мог понять, почему ему не становится лучше, когда он попал в больницу.

"Но плохой момент наступил, когда было 50-50, собирались ли они поставить трубку в мое горло", сказал он.

Вчера Джонсон рассказал, что он и его невеста Керри Саймондс назвали наворожденного сына Вилфредом Лоури Николасом Джонсоном, причем имя Николас было выбрано в честь двух врачей, спасших жизнь главе правительства.

Европейская правда

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Темы: Великобританиякоронавирус
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