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Посол Украины в Германии предложил экс-канцлеру пари о Крыме

Воскресенье, 3 мая 2020, 17:48
Посол Украины в Германии предложил экс-канцлеру пари о Крыме
Радио Свобода

Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил пари лоббисту Кремля, экс-канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру о том, что оккупированный Крым вернется в состав Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Мельник сказал в комментарии Укринформу.

"Что касается бесстыдного тезисы господина Шредера о том, что "ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым", то хотелось бы объявить этом 76-летнему экс-политику и топ-лобисту Кремля своеобразное пари: еще при его жизни Крым непременно вернется в лоно матери-Украины. Это так же очевидно, как и то, что солнце встает на Востоке и садится на Западе", - сказал посол.

В интервью Tagesspiegel Шредер предложил снять санкции с России, введенные в ответ на незаконную аннексию Крыма и вооруженную агрессию на востоке Украины, из-за их, якобы, неэффективности.

Мельник отметил, что такие призывы являются лучшим доказательством того, что санкции на самом деле работают.

"Чем громче господин Шредер и другие лоббисты милитаристской Москвы на каждом углу кричат ​​о том, что введенные против России санкции являются якобы" бессмысленными ", тем более очевидным становится для немецкой общественности тот неоспоримый факт, что санкции ЕС и США прекрасно работают и очень больно бьют в самое сердце и без того слабой российской экономики, а значит и политического руководства", - заявил Мельник.

Он добавил, что Шредеру не удалось пробить стену мощной солидарности правительства Германии и всего немецкого общества относительно несокрушимой поддержки Украины.

Комментарий посла также будет опубликован во вторник в издании Tagesspiegel.

Как известно, Шредер является руководителем совета директоров государственной российской компании "Роснефть" и председателем совета акционеров "Nord Stream AG", которая управляет строительством газопровода "Северный поток-2".

Ранее сообщалось, что Мельник отказался от приглашения бургомистра Берлина отметить завершение Второй мировой войны в Европе в компании послов РФ и Беларуси.

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Темы: ГерманияКрым
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