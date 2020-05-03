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В Италии преступность во время карантина снизилась почти на 67%

Воскресенье, 3 мая 2020, 23:54
В Италии преступность во время карантина снизилась почти на 67%

С 1 по 31 марта, когда в Италии начали вводить ограничительные меры в связи с коронавирусом, произошло резкое снижение уровня преступности.

Об этом свидетельствуют данные МВД Италии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reggio TV.

За указанный период было совершено 68 069 преступлений, тогда как за аналогичный период 2019 года их было 203 723.

В частности, наблюдалось снижение по сравнению с общей тенденцией преступлений жестокого обращения в семье (-37,4%) и грабежей в аптеках (-28,2%).

За время карантина количество убийств снизилось на 71%, а краж и изнасилований - на 72%. Число преступлений, связанных с распространением наркотиков, сократилось на 46%.

В то же время, растут преступления, связанные с ростовщичеством (+9,1%).

В МВД отмечают, что экономический и финансовый контекст, который предопределен на этапе восстановления, "подвергает весь производственный и коммерческий сектор риску проникновения организованной преступности".

Полиция активизирует усилия, чтобы предотвращать попытки незаконной конкуренции через угрозы и насилие, мошенничество, коррупцию.

Темы: Италиякарантинкоронавирус
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