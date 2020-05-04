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Полиция возбудила дело против мужчины, который с флагом СССР "праздновал" 1 мая

Понедельник, 4 мая 2020, 01:40

В одном из сел Одесской области первого мая мужчина вывесил на крышу дома красный флаг с запрещенной коммунистической символикой. По данному факту полиция возбудила дело.

Источник: сообщение полиции Одесской области

Дословно: "Первого мая 52-летний житель одного из сел района на крыше собственного дома вывесил красный флаг с запрещенной украинским законодательством коммунистической символикой".

Детали: По словам мужчины, таким образом он пытался отметить Международный день труда.

Флаг полицейские изъяли и внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по этому факту. Отмечается, что расследование будет проводиться по. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса: изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов.

Мужчине грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без.

Украинская правда
Темы: полицияОдесская область


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