Полиция возбудила дело против мужчины, который с флагом СССР "праздновал" 1 мая

В одном из сел Одесской области первого мая мужчина вывесил на крышу дома красный флаг с запрещенной коммунистической символикой. По данному факту полиция возбудила дело.

Источник: сообщение полиции Одесской области

Дословно: "Первого мая 52-летний житель одного из сел района на крыше собственного дома вывесил красный флаг с запрещенной украинским законодательством коммунистической символикой".

Детали: По словам мужчины, таким образом он пытался отметить Международный день труда.

Флаг полицейские изъяли и внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по этому факту. Отмечается, что расследование будет проводиться по. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса: изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов.

Мужчине грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без.