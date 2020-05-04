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В Египте разрешили открыть гостиницы для местных отдыхающих

Понедельник, 4 мая 2020, 06:03

Правительство Египта позволило открыть гостиницы для внутренних туристов при условии, что учреждения будут работать не более чем для 25% отдыхающих, которых могут принять.

Источник: Reuters

Детали: Такое решение вызвано убытками, которые из-за пандемии коронавируса, понесла туристическая отрасль страны. Государство теряет около 1 миллиарда долларов в месяц.

Ограничения по приему не более 25% отдыхающих будет действовать до конца мая. С июня же заведениям позволят работать не более чем для 50% туристов.

Также гостиницы должны будут предпринять ряд противоэпидемических мер для защиты своих клиентов.

Для того, чтобы возобновить работу в гостинице должна быть клиника с врачом. Кроме того, отдыхающим будут регулярно проверять температуру.

Также заведения должны установить дезинфицирующее оборудования.

Работников обяжут проходить экспресс-тест при входе на территорию учреждения.

Кроме того, будет действовать запрет на проведение массовых мероприятий на курортах. Отмечается, что в отелях введут обычное меню и запретят открытые зоны с пищей.

Напомним:

Украинская правда
Темы: Египеткарантин


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