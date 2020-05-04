15 украинцев погибли за день от коронавируса, уже более 12 тысяч заражений
За минувшие сутки, 3 мая, в Украине зафиксировано еще 418 случаев заражения коронавирусом, умерли от COVID 15 человек.
Источник: брифинг министра здравоохранения Максима Степанова, телеграм-канал Центра общественного здоровья
Детали: Общее количество случаев заболевания Covid-19 в Украине достигло 12 331, из них 303 человека умерли и 1619 - выздоровели.
С тех 418, в которых болезнь выявлена прошедшие сутки, 26 детей и 62 медицинских работника.
За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой области (69), Киевской области (69) и Львовской области (33).
По регионам:
Винницкая обл. - 436 (146 выздоровели)
Волынская обл. - 340 (64 выздоровели)
Днепропетровская обл. - 460 (64 выздоровели)
Донецкая обл. - 81 (12 выздоровели)
Житомирская обл. - 430 (23 выздоровели)
Закарпатская обл. - 531 (61 выздоровел)
Запорожская обл. - 285 (79 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. - 984 (86 выздоровели)
Киев - 1535 (80 выздоровели)
Киевская обл. - 853 (83 выздоровели)
Кировоградская обл. - 401 (121 выздоровел)
Львовская обл. - 506 (95 выздоровели)
Луганская обл. - 37 (7 выздоровели)
Николаевская обл. - 161 (6 выздоровели)
Одесская обл. - 427 (17 выздоровели)
Полтавская обл. - 227 (26 выздоровели)
Ровенская обл. - 750 (78 выздоровели)
Сумская обл. - 112 (62 выздоровели)
Тернопольская обл. - 896 (159 выздоровели)
Харьковская обл. - 361 (36 выздоровели)
Херсонская обл. - 139 (52 выздоровели)
Хмельницкая обл. - 116 (27 выздоровели)
Черкасская обл. - 312 (64 выздоровели)
Черновицкая обл. - 1887 (159 выздоровели)
Черниговская обл. - 64 (6 выздоровели).