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15 украинцев погибли за день от коронавируса, уже более 12 тысяч заражений

Понедельник, 4 мая 2020, 09:26
15 украинцев погибли за день от коронавируса, уже более 12 тысяч заражений

За минувшие сутки, 3 мая, в Украине зафиксировано еще 418 случаев заражения коронавирусом, умерли от COVID 15 человек.

Источник: брифинг министра здравоохранения Максима Степанова, телеграм-канал Центра общественного здоровья

Детали: Общее количество случаев заболевания Covid-19 в Украине достигло 12 331, из них 303 человека умерли и 1619 - выздоровели.

С тех 418, в которых болезнь выявлена прошедшие сутки, 26 детей и 62 медицинских работника.

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой области (69), Киевской области (69) и Львовской области (33).

По регионам:

Винницкая обл. - 436 (146 выздоровели)

Волынская обл. - 340 (64 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 460 (64 выздоровели)

Донецкая обл. - 81 (12 выздоровели)

Житомирская обл. - 430 (23 выздоровели)

Закарпатская обл. - 531 (61 выздоровел)

Запорожская обл. - 285 (79 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 984 (86 выздоровели)

Киев - 1535 (80 выздоровели)

Киевская обл. - 853 (83 выздоровели)

Кировоградская обл. - 401 (121 выздоровел)

Львовская обл. - 506 (95 выздоровели)

Луганская обл. - 37 (7 выздоровели)

Николаевская обл. - 161 (6 выздоровели)

Одесская обл. - 427 (17 выздоровели)

Полтавская обл. - 227 (26 выздоровели)

Ровенская обл. - 750 (78 выздоровели)

Сумская обл. - 112 (62 выздоровели)

Тернопольская обл. - 896 (159 выздоровели)

Харьковская обл. - 361 (36 выздоровели)

Херсонская обл. - 139 (52 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 116 (27 выздоровели)

Черкасская обл. - 312 (64 выздоровели)

Черновицкая обл. - 1887 (159 выздоровели)

Черниговская обл. - 64 (6 выздоровели).

 

Евгений Кизилов, УП
Темы: коронавирусCovid-2019жертвы
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