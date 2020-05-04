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Разведка США выяснила, зачем Китай скрыл данные о коронавирусе

Понедельник, 4 мая 2020, 10:37
Разведка США выяснила, зачем Китай скрыл данные о коронавирусе

Секретные службы США провели анализ и пришли к выводу, что Китай в начале января скрыл масштабы вспышки и высокую степень опасности коронавируса с целью провести закупку лекарств и средств защиты от болезни.

Источник: Associated Press со ссылкой на отчет Министерства внутренней безопасности США

Детали: По данным американских разведчиков, власти Китая в январе сократили экспорт и увеличили импорт медицинских товаров и попытались скрыть это, отрицая наличие экспортных ограничений и задерживая предоставление своих торговых данных.

Параллельно, в течении большей части января, КНР скрывала от Всемирной организации здравоохранения высокую степень заразности коронавируса, чтобы выиграть время на закупки.

Предыстория: США сейчас являются наиболее пораженным COVID-19 государством мира. Всего на утро 28 апреля там зафиксировано более 1 миллиона случаев заражения.

В то же время в Китае болезнь уже практически утихла, а город Ухань, где фиксировали первую вспышку COVID-19, уже разблокирован.

Украинская правда

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Темы: КитайкоронавирусСША
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