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Киев дезинфицирует город с помощью беспилотников

Понедельник, 4 мая 2020, 13:12
Киев дезинфицирует город с помощью беспилотников

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в столице используют беспилотники для дезинфекции городских объектов.

Источник: брифинг городского головы 4 мая

Прямая речь: "Технология минимизирует контакт людей с местами вероятного попадания вируса. Эффективнее покрывает площадь обработки, экономит время на нее.

Для санобработки город привлекает дроны, которые обычно работают в сельском хозяйстве для нанесения пестицидов на поля. А сегодня они задействованы для дезинфекции промышленных территорий в городе. Для этого мы используем беспилотники украинской компании DroneUA, которая предоставляет их бесплатно".

Детали: Кличко показал короткое видео о том, как происходит дезинфекция с воздуха.

Он также отметил, что коммунальные предприятия продолжают мытье и дезинфекцию улиц столицы в усиленном режиме.

Кличко напомнил, что все обслуживающие организации, независимо от формы собственности, должны осуществлять санитарную обработку жилых домов.

Украинская правда

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Темы: КиевкоронавирускарантинCovid-2019Виталий Кличко
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