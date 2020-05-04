Социологи показали свежий рейтинг партий
Если бы выборы в Верховную Раду проходили в конце апреля, то треть украинцев поддержала бы "Слугу народа", примерно по 15% получили бы "Оппозиционная платформа - За Жизнь" и "Европейская солидарность", за "Батькивщину" готовы проголосовать 12%.
Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии
Детали: Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился, то политическая приверженность украинцев выглядит так:
32,6% проголосовали бы за партию "Слуга народа",
15,8% - за партию "Оппозиционная платформа - За Жизнь",
15,2% - за партию "Европейская Солидарность",
12% - за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина",
3,6% - за "Партию Шария",
3,5% - за партию "Голос",
3,4% - за партию "Сила и Честь",
2,7% - за Радикальная партия Олега Ляшко,
2,5% - за партию "Гражданская позиция",
2% - за партию "Свобода",
1,7% - за партию "Оппозиционный блок",
за другие партии - всего 5%.
Опрос проводился с 17 по 25 апреля 2020 методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.
В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 4024 интервью.
Статистическая погрешность выборки не превышает 1,7% для показателей близких к 50%, 1,5% - для показателей близких к 25%, 1% - для показателей близких к 10%, 0,8% - для показателей близких к 5%, 0,4% - для показателей близких к 1%.