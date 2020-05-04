Социологи показали свежий рейтинг партий

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в конце апреля, то треть украинцев поддержала бы "Слугу народа", примерно по 15% получили бы "Оппозиционная платформа - За Жизнь" и "Европейская солидарность", за "Батькивщину" готовы проголосовать 12%.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии

Детали: Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился, то политическая приверженность украинцев выглядит так:

32,6% проголосовали бы за партию "Слуга народа",

15,8% - за партию "Оппозиционная платформа - За Жизнь",

15,2% - за партию "Европейская Солидарность",

12% - за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина",

3,6% - за "Партию Шария",

3,5% - за партию "Голос",

3,4% - за партию "Сила и Честь",

2,7% - за Радикальная партия Олега Ляшко,

2,5% - за партию "Гражданская позиция",

2% - за партию "Свобода",

1,7% - за партию "Оппозиционный блок",

за другие партии - всего 5%.

Опрос проводился с 17 по 25 апреля 2020 методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 4024 интервью.

Статистическая погрешность выборки не превышает 1,7% для показателей близких к 50%, 1,5% - для показателей близких к 25%, 1% - для показателей близких к 10%, 0,8% - для показателей близких к 5%, 0,4% - для показателей близких к 1%.