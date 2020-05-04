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Регионы с самой высокой заболеваемостью COVID-19 пойдут на "адаптивный карантин"

Понедельник, 4 мая 2020, 14:26
Регионы с самой высокой заболеваемостью COVID-19 пойдут на адаптивный карантин

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что области с высокой заболеваемостью пойдут на "адаптивный карантин" после снятия определенных ограничений 11 мая.

Источник: внеочередное заседание правительства

Прямая речь Степанова: "Хотим предложить критерий адаптивного карантина. У нас есть некоторые области - Черновицкая, Ивано-Франковская, где очень высокий уровень заболеваемости.

Мы не можем себе позволить там открытие такое же как и в других областях и мы считаем, что надо вводить механизм адаптивного карантина, если где-то мы открываем большую палитру средств торговли, то где-то - это будет меньше.

Мы будем дальше анализировать ситуацию, если мы увидим негативную тенденцию, то ограничения будем сужать".

Детали: По словам премьера Дениса Шмыгаля, ответственность за всплеск болезни в определенных регионах после принятия решения об адаптивном карантине будут нести местные власти.

Степанов отметил, что сейчас в Украине уже 17 дней подряд регистрируют от 400 до 600 новых больных коронавирусом.

Степанов добавил, что подобная стабильность позволяет ввести с 11 мая смягчения, одновременно в этом постановлении должны быть прописаны карантинные ограничения для заведений, которые откроются.

По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, в Минздраве ходатайствовали о продлении карантина до 22 мая, потому что эпидпроцесс не идет на снижение, однако остается стабильным.

Прямая речь Ляшко: "Начиная с конца апреля у нас стабильно растет количество подтвержденных случаев в наиболее заселенных областях: в Днепропетровской на 30%, Харьковской на 40% и Одесской области.

Заболеваемость остается высокой в ​​Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Ровенской областях".

Мэр Киева Виталий Кличко, который присутствовал на заседании как председатель ассоциации городов Украины рассказал, что, по мнению специалистов, 80% населения страны может переболеть. При этом смертность - 2-3%, при условии если предоставляется медпомощь. В Украине - это более 1 млн человек.

Напомним:

  • С 11 мая в Украине отменили ряд ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса. С 11 мая откроются парки, скверы, зоны отдыха; салоны красоты, парикмахерские; оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами, кроме зон развлечений и питания, детских зон в ТРЦ; заведения общественного питания на вынос; летние площадки кафе и ресторанов под открытым небом в учреждениях, зарегистрированных как операторы мощности; музеи, библиотеки; тренировки в командных видах спорта для профессиональных команд на закрытых базах; сервисы бытовой техники; стоматологи, аудиторы, адвокаты, нотариусы и т.д.
  • В то же время, карантин и другие ограничения в Украине продлили до 22 мая.

Алена Мазуренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: карантинкоронавирусCovid-2019Кабинет министров
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