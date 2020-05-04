Еврокомиссия мобилизирует миллиард евро на разработку вакцины от коронавируса

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник пообещала, что ЕС выделит 1 млрд евро на финансирование международных усилий по разработке вакцины от коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она заявила, открывая международную донорскую онлайн-конференцию для сбора средств на поиск вакцины.

Объявляя о решении, фон дер Ляйен сказала, что миру придется жить с вирусом, пока не будет разработана вакцина.

Во время своего выступления генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш подчеркнул, что вакцина и другие методы лечения COVID-19 должны быть доступными для людей во всем мире.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель и лидеры еще трех европейских стран поддержали призыв Еврокомиссии собрать 7,5 миллиарда евро на разработку общедоступной вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.

Еврокомиссия созвала на 4 мая международную донорскую конференцию в режиме онлайн, чтобы собрать средства на диагностику, предупреждение и лечение COVID-19. Главной целью инициативы является разработка общедоступной вакцины.