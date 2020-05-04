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В ООН посчитали финансовые потери человечества из-за COVID-19

Понедельник, 4 мая 2020, 18:20

Население в мире в 2020 году в результате пандемии коронавируса COVID-19 понесло убытки в размере $3,4 трлн.

Источник: председатель 74-й сессии Генассамблеи ООН, представитель Нигерии Тиджани Мухаммад-Банде, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Согласно данным Международной организации труда (МОТ), из-за пандемии коронавируса в 2020 году люди по всему миру понесли убытки в размере $3,4 трлн. Все страны (. . .) в данное время находятся под большим давлением. Ни одна страна мира в одиночку не может выстоять против таких трудностей. Мы хотим совместными усилиями победить пандемию COVID-19".

Детали: Для этого, по словам Мухаммад-Банде, должна быть создана новая, устойчивая система, которая прекратит войны в различных странах.

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Темы: коронавирусэпидемияэкономикаООН


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