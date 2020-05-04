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В Чехии определили дату снятия запрета на международные пассажирские перевозки

Понедельник, 4 мая 2020, 19:00

Чехия разрешит пассажирские перевозки через границу автобусами и железнодорожным транспортом с 11 мая – после почти 2-месячного запрета в связи с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

С 11 мая Чехия позволит осуществлять международные пассажирские перевозки через границу автобусами и железнодорожным транспортом. Как сообщает издание, соответствующее предложение министра промышленности и торговли одобрило правительство сегодня, 4 мая.

В то же время, пока границы большинства соседей Чехии остаются закрытыми, поэтому возможность поездок будет зависеть от их решений в ближайшие недели.

Напомним, Чехия запретила международные пассажирские перевозки с 14 мая. Некоторые перевозчики заявляли, что готовы возобновить деятельность, как только запрет будет снят.

Как сообщалось ранее, с 11 мая Чехия планирует масштабное ослабление карантина: позволят мероприятия с участием до 100 человек. Откроются все магазины в торговых центрах, парикмахерские и салоны красоты, музеи и галереи, сады замков и сами замки, а также открытые площадки для подготовки профессиональных спортсменов. 

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Темы: Чехиякарантинкоронавирус


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