Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В интернате Запорожья ребенок заболел COVID-19

Понедельник, 4 мая 2020, 20:26
В интернате Запорожья ребенок заболел COVID-19

В детском психоневрологическом интернате Запорожья, подчиненном областному совету, выявлен случай заболевания COVID-19 в 6-летнего мальчика.

Источник: директор Запорожского лабораторного центра МЗ, главный санитарный врач Запорожской области Роман Терехов, которого цитирует "Радио Свобода"

Прямая речь Терехова: "Само заведение находится на карантине с 13 марта еще. Всего в нем находится 126 человек. Ближайший контакт, благодаря которому могло быть распространение - это 116 человек. Всех вчера обследовали.

Сейчас все материалы в работе. Из этих 116 человек 59 - это контактные дети и 57 - это работники данного интерната. Часть тестов проработали. К счастью, положительных результатов нет ".

Детали: Сейчас установить источник заражения эпидемиологам пока не удалось. Они предполагают, что мальчик мог подхватить вирус от кого-то из родных, кто посещал его в заведении.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Темы: коронавирусэпидемиядетиЗапорожье
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
14:23
OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций на $100 миллиардов - ЗМІ
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
13:58
После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
Все новости...
Реклама: