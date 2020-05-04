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В интернате Запорожья ребенок заболел COVID-19

Понедельник, 4 мая 2020, 20:26

В детском психоневрологическом интернате Запорожья, подчиненном областному совету, выявлен случай заболевания COVID-19 в 6-летнего мальчика.

Источник: директор Запорожского лабораторного центра МЗ, главный санитарный врач Запорожской области Роман Терехов, которого цитирует "Радио Свобода"

Прямая речь Терехова: "Само заведение находится на карантине с 13 марта еще. Всего в нем находится 126 человек. Ближайший контакт, благодаря которому могло быть распространение - это 116 человек. Всех вчера обследовали.

Сейчас все материалы в работе. Из этих 116 человек 59 - это контактные дети и 57 - это работники данного интерната. Часть тестов проработали. К счастью, положительных результатов нет ".

Детали: Сейчас установить источник заражения эпидемиологам пока не удалось. Они предполагают, что мальчик мог подхватить вирус от кого-то из родных, кто посещал его в заведении.

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Темы: коронавирусэпидемиядетиЗапорожье


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