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Для разработки вакцины от коронавируса собрали 7,4 млрд евро – Еврокомиссия

Понедельник, 4 мая 2020, 20:32

Во время видеоконференции, организованной для глобального сбора средств на разработку вакцины и лекарств от коронавируса, собрали 7,4 миллиарда евро.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен по итогам конференции.

На международной донорской онлайн-конференции для сбора средств на разработку вакцины и лекарств от коронавируса, созванной Еврокомиссией, собрали 7,4 миллиарда евро. Это почти столько же, как и планировалось на момент анонсирования мероприятия (7,5 млрд евро).

"Сегодня мир продемонстрировал удивительное единодушие ради общего блага. Мы собрали 7,4 миллиарда евро (8 млрд долларов) от доноров во всем мире во время видеоконференции для глобального ответа на коронавирус. Марафон сбора средств продолжится", - заявила Урсула фонд дер Ляен.

Как уже сообщалось, ЕС в рамках кампании пообещал выделить 1 миллиард евро.

Отдельные страны-члены анонсировали взносы на разные суммы, например, Германия – 525 млн евро, Франция – 500 млн евро, Испания – 125 млн евро.

Темы: вакцинациякоронавирус
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