Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ермак объяснил, кого Украина примет в качестве представителей оккупированного Донбасса

Понедельник, 4 мая 2020, 20:45
Ермак объяснил, кого Украина примет в качестве представителей оккупированного Донбасса

Официальный статус представителей ОРДЛО, с которыми Киев будет вести консультации, не будет предоставлено лицам с двойным гражданством.

Об этом заявил председатель Офиса президента Андрей Ермак в выступлении на онлайн-встрече, организованной американским Atlantic Council, сообщает корреспондент Европейской правды, который берет в ней участие.

Ермак по собственной инициативе взялся прокомментировать идею о создании в рамках ТКГ Консультативного совета с участием представителей ОРДЛО, и заверил участников встречи в том, что "красные линии, очерченные президентом, остаются неизменными".

"Украина никогда не будет вести никаких переговоров с так называемыми "ДНР" и "ЛНР"", - отметил Ермак.

Обращает на себя внимание то, что Ермак не заявил об отказе от идеи "консультативного совета", однако говорил об этой идее в прошедшем времени.

Впрочем, глава ОП заявил, что Украина и в дальнейшем намерена выполнить пункт минских договоренностей о "согласовании 3 законодательных актов с представителями (неподконтрольной правительству) территории".

"Украина воспринимает в качестве представителей территорий представителей гражданского общества, причем граждан Украины, которые имеют единое гражданство Украины – я подчеркну это, поскольку Россия раздает свои паспорта на Донбассе", - заявил Ермак.

"(Мы говорим о) гражданах Украины, которые не участвовали в военных действиях, не убивали наших солдат, которые не принимали преступных решений, но вынужденно остались на неподконтрольных территориях – с такими людьми мы готовы говорить (по согласованию украинского законодательства)", - заявил он.

Как сообщалось, также Андрей Ермак предложил новую идею для толчка переговоров по Донбассу.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбассООСАндрей Ермак
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
14:23
OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций на $100 миллиардов - ЗМІ
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
13:58
После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
Все новости...
Реклама: