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Турция анонсировала ослабление карантина

Понедельник, 4 мая 2020, 22:16

Президент Турции анонсировал поэтапное ослабление карантина в стране с 11 мая.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu Agency, об этом он заявил 4 мая в телеобращении.

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган анонсировал поэтапное ослабление карантина с 11 мая. С этого дня смогут возобновить работу парикмахерские и торговые центры.

Также ослабляются ограничения свободы передвижения. В частности, снимаются ограничения на поездки в 7 городов - Анталию, Айдын, Эрзурум, Хатай, Малатию, Мерзин и Муглу.

Разрешат выходить на улицу людям, старшим 65 лет, но не более чем на 4 часа в день. С 13 мая разрешат выходить и детям до 14 лет – на расстояние "в пешей доступности от дома" и также не более чем на 4 часа в день в определенное время: с 11 утра до 3 дня.

Напомним, сейчас пожилым людям и детям совсем запрещено выходить из дома.

Как сообщалось ранее, школы в стране останутся закрытыми до 31 мая.

За последние сутки в стране обнаружили 1614 новых случаев коронавируса, умерли еще 64 больных. Выздоровели за сутки – больше 5000 человек.

С начала эпидемии, в Турции обнаружили 127 659 подтвержденных случаев коронавируса. 3461 больных умерли, 86166 – выздоровели. Общее количество тестов на коронавирус, проведенных в Турции, превысило 1 миллион.

Напомним, последние три дня в Турции действовал комендантский час. По словам Эрдогана, правительство планирует вводить комендантский час в выходные дни для противодействия эпидемии до завершения Рамадана.

Темы: Турциякарантин
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