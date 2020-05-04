В Одесской области коронавирусом массово заболели дети в общине ромов

Под Одессой в общине ромов зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции - заразились 11 человек, среди которых 5 детей.

Источник: председатель Облгосадминистрации Максим Куцый в видеообращении

Прямая речь Куцый: "Из-за вспышки заболеваемости в поселке Нерубайское было принято решение о проведении санитарных мероприятий и тестирования в местах проживания цыганской общины. Благодаря сотрудничеству представителей общины и департамента Минздрава удалось оперативно организовать доступ врачей и провести все необходимые мероприятия. Хотел бы подчеркнуть, что в этой общине проживает 1,5 тысячи человек".

Детали: В лагере подтверждено 11 заражений, из них пятеро детей и двое пожилых людей.

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