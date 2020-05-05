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МОН: учебный год в школах завершится дистанционно

Вторник, 5 мая 2020, 00:32

Учебный год в школах по всей стране завершится дистанционно.

Источник: Министерство образования и науки

Детали: учебный год в школах по всей стране завершится дистанционно. Календарь обучение будет выглядеть так:

до 31 мая продлятся занятия;

до 1 июля должен быть завершен учебный год;

до 15 июня школы завершают оформление: свидетельств о получении базового среднего образования; свидетельств достижений и табелей знаний;

Дословно: "Выпускники 11-х классов получат документ о получении образования после завершения ГНА в форме ВНО. Если ученики 1-8, 10 классов не планируют учиться в другом учебном заведении, школы присылают копии документов ученикам по электронной почте, а оригиналы документов выдадут в сентябре 2020-2021 учебного года.

Предварительно МОН сообщало, что в этом году государственная итоговая аттестация для учеников 4-х и 9-х классов отменено".

Темы: карантин


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