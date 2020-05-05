Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

МОН: учебный год в школах завершится дистанционно

Вторник, 5 мая 2020, 00:32
МОН: учебный год в школах завершится дистанционно

Учебный год в школах по всей стране завершится дистанционно.

Источник: Министерство образования и науки

Детали: учебный год в школах по всей стране завершится дистанционно. Календарь обучение будет выглядеть так:

до 31 мая продлятся занятия;

до 1 июля должен быть завершен учебный год;

до 15 июня школы завершают оформление: свидетельств о получении базового среднего образования; свидетельств достижений и табелей знаний;

Дословно: "Выпускники 11-х классов получат документ о получении образования после завершения ГНА в форме ВНО. Если ученики 1-8, 10 классов не планируют учиться в другом учебном заведении, школы присылают копии документов ученикам по электронной почте, а оригиналы документов выдадут в сентябре 2020-2021 учебного года.

Предварительно МОН сообщало, что в этом году государственная итоговая аттестация для учеников 4-х и 9-х классов отменено".

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Темы: карантин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

Все новости...
карантин
Кабмин продлил до июля карантин из-за COVID-19
В Китае массовые протесты против власти Си Цзиньпина из-за ковидного локдауна
Кабмин продлил карантин в Украине до конца года
Последние новости
14:23
OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций на $100 миллиардов - ЗМІ
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
13:58
После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
Все новости...
Реклама: