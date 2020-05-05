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Уровень воды в Десне упал до минимума за 140 лет

Вторник, 5 мая 2020, 01:02
Уровень воды в Десне упал до минимума за 140 лет

Уровень воды в реке Десна упал до минимума за 140 лет наблюдений.

Источник: председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко

Прямая речь: по состоянию на 4 мая "имеем показатель 145 см над" 0 "поста. Хотя и в последние дни в области прошли дожди, однако существенного влияния на проблему это не повлияло. Уровень воды увеличился всего на 1 см и при благоприятной погоде может вырасти еще на 3-4 см.

Для сравнения нормальным средним уровнем для Десны в этот период считается 680 см над "0" поста. Потому что обычно, ежегодно в настоящее время приходится пик весеннего половодья. Сейчас же метеорологи бьют тревогу - разница с нормой составляет более 5 метров. Подобная ситуация и на других территориях области.

Наводнение вообще отсутствует - ни в коем месте вода не вышла на поймы, нерестилищ нет, эффекта санитарной очистки реки тоже нет. Фактически, Десна питается исключительно с грунтовых вод.

❗️За 140 лет наблюдений такая ситуация зафиксирована впервые".

Детали: летом из-за недостаточного количества осадков и сверхвысокой температуры, уровень Десны может упасть до критического уровня. По предварительному прогнозу - 50-70 см над "0" поста. При более благоприятных условиях - будет колебаться от 120 до 150 см.

"Украинская правда" в Threads

Темы: вода
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