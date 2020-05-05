Путин наградил Ким Чен Ына медалью

Президент России Владимир Путин наградил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына медалью в честь 75-летия "Победы в Великой Отечественной Войне".

Источник: российское посольство в КНДР со ссылкой на соответствующий указ Путина

Дословно: "В соответствии с Указом Президента Российской Федерации, Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын награжден юбилейной медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." за большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребенных на территории КНДР советских граждан и проявленную заботу о сохранности захоронений и мемориалов советских воинов в Корейской Народно-Демократической Республике".

Детали: По информации посольства, 5 мая в Северной Корее посол России "в торжественной обстановке" передал медаль министру иностранных дел КНДР Ли Сон Гвону.

На этой встрече стороны также обговорили укрепление "многогранного российско-корейского сотрудничества".