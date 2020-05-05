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Коронавирус в Москве: за день в 15 раз больше заражений, чем по всей Украине

Вторник, 5 мая 2020, 10:52

За последние сутки в столице России выявлено 5 714 новых случаев заболевания Covid-19, при этом в Украине за тот же период зафиксировано лишь 366 заражений.

Источник: телеграм-канал российского Минздрава

Детали: Согласно статистике, в целом по России за стуки диагностировано 10 102 новых случая инфекции. При этом выписано по выздоровлению 1770 человек.

Также за сутки по стране зафиксировано 95 летальных случаев.

Всего в стране зарегистрировано 155 370 заболевших, а число выздоровевших пациентов - 19 865 человек. За весь период в России от коронавируса скончался 1451 человек.

 

Украинская правда


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