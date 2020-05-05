В Киеве за сутки 48 новых случаев COVID-19, один человек умер

В Киеве за сутки 4 мая у 48 человек обнаружили коронавирус Sars CoV2, один человек умер в результате COVID-19.

Источник: городской глава столицы Виталий Кличко на ежедневном брифинге

Прямая речь: "В столице за минувшие сутки еще плюс 48 человек, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом. Среди них двое медиков. Один случай, к сожалению, летальный.

На сегодня в Киеве уже 1583 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Из них 28 человек умерли.

Заболели (за последние сутки) 22 женщины в возрасте от 18 до 73 лет и девочка, которой 13 лет, 22 мужчины от 25-ти до 81 года и трое мальчиков 4-х, 12-ти и 16-ти лет. В больницы были госпитализированы 8 пациентов. Другие лечатся дома.

Выздоровели за минувшие сутки 11 киевлян. Всего коронавирус в столице преодолел 91 человек".