Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве за сутки 48 новых случаев COVID-19, один человек умер

Вторник, 5 мая 2020, 12:24
В Киеве за сутки 48 новых случаев COVID-19, один человек умер

В Киеве за сутки 4 мая у 48 человек обнаружили коронавирус Sars CoV2, один человек умер в результате COVID-19.

Источник: городской глава столицы Виталий Кличко на ежедневном брифинге

Прямая речь: "В столице за минувшие сутки еще плюс 48 человек, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом. Среди них двое медиков. Один случай, к сожалению, летальный.

На сегодня в Киеве уже 1583 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Из них 28 человек умерли.

Заболели (за последние сутки) 22 женщины в возрасте от 18 до 73 лет и девочка, которой 13 лет, 22 мужчины от 25-ти до 81 года и трое мальчиков 4-х, 12-ти и 16-ти лет. В больницы были госпитализированы 8 пациентов. Другие лечатся дома.

Выздоровели за минувшие сутки 11 киевлян. Всего коронавирус в столице преодолел 91 человек".

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемияКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
14:23
OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций на $100 миллиардов - ЗМІ
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
13:58
После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
Все новости...
Реклама: