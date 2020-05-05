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Погода в Украине: дожди, грозы, возможен град, а в Карпатах - снег

Вторник, 5 мая 2020, 14:13
Погода в Украине: дожди, грозы, возможен град, а в Карпатах - снег

В ближайшие дни в Украине ожидается дождливая погода: местами сильные грозы, шквальный ветер, возможен град, а в Карпатских горах вероятность осадков в виде снега из-за резкого снижения температуры.

Источник: синоптик Наталка Диденко в Фейсбуке, Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Прямая речь Диденко: "В большинстве областей Украины 6 мая дожди будут периодическими, от небольших до сильных кратковременных ливней, в центральных областях и на востоке будут греметь грозы, при грозах есть вероятность града и шквалов.

В западных областях погода существенно отличаться: дожди также пройдут, но холодные и с сильным западным ветром, местами до штормовых порывов. К тому же, на западе еще и ожидается холодная погода. Ближайшей ночью там предполагается всего +2+7 градусов, в Карпатах заморозки. А если заморозки и высокая влажность - это высокая вероятность снега в горах".

Детали: В большинстве областей Украины ночью будет +6+12 градусов, днем в среду +13+18.

Со словами Диденко, теплый воздух охватит восток Украины, Днепр с районами и большинство южной части - от 18 до 23 градусов с отметкой плюс.

В Одесской и Николаевской обласнях днем около +13+17 градусов.

Ветер западный, ожидается порывистым при грозах до штормовых порывов в наших западных областях.

В Киеве 6 мая воздух будет насыщен влагой, периодический дождь, западный ветер и похолодание до 15 градусов.

А в четверг 7-го и в пятницу 8 мая похолодает еще на 2-4 градуса.

Несущественное потепление ожидается только в субботу 9 мая. Однако в воскресенье-понедельник температура резко поднимется до +20+24 градусов.

Ближайшие дни в Украине будут достаточно ветренными, кроме субботы и воскресенья.

При этом Укргидрометцентр прогнозирует, что в ближайшие сутки, 6 мая неустойчивую погоду в Украине продолжат определять атмосферные фронты, на западе будет преобладать холодная воздушная масса, на юго-востоке - теплая.

По данным Центральной геофизической обсерватории, за все время наблюдений в Киеве 6 мая самая высокая температура днем была 29,7 градусов тепла в 1954 году, а самая низкая ночью 2 градуса мороза в 1915 году.

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Темы: погода
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