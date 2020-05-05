Антикризисный штаб в Одесской области прекращает работу: время чиновников

Антикризисный штаб "Одесса против COVID-19" за 50 дней собрал почти 136 миллионов гривен для борьбы с эпидемией коронавируса в Одесской области и прекращает свою работу.

Источник: глава волонтерского штаба, совладелец группы терминалов TIS Андрей Ставницер в Facebook

Детали: Андрей Ставницер обнародовал последний отчет штаба, в котором совместно с Екатериной Ножевниковой из фонда "Корпорация монстров" подвел итоги двух месяцев работы по сдерживанию коронавируса в области.

По словам Ставницера, вначале на просьбу президента Владимира Зеленского помочь откликнулись 50 представителей одесского бизнеса, в последствии к штабу присоединилось еще 200 бизнесменов.

По состоянию на 4 мая штаб привлек 135 950 000 гривен – и экстренные потребности всех медицинских учреждений Одесской области уже закрыты. Так что бизнес и волонтеры возвращается к своей обычной работе, а дальнейшим обеспечением медиков должны заниматься чиновники.

Прямая речь: "По состоянию на 4 мая 2020 года Штабу удалось привлечь 135 950 000 гривен. Огромная цифра, в которой мы учли любое участие всех неравнодушных. Прямые денежные переводы на счет Фонда, прямые закупки, собственная продукция, все.

Входят в нее и 46,4 млн гривен, которые группа TIS, зерновой терминал Neptune и буксирная компания P&O Maritime Ukraine перечислили в национальный фонд борьбы с коронавирусом.

"Корпорация монстров" передала средства защиты, оборудование, бытовые расходники и еще массу необходимого по 48 адресам: в опорные и районные больницы, бригадам скорой помощи и водителям "скорых", социальным службам, центрам семейной медицины, в лаборатории. Просто для понимания масштабов: в Одесской области 1776 сотрудников скорой помощи + 500 водителей. Все они получили защиту.

Официально – экстренные потребности всех медицинских и не только медицинских учреждений Одесской области на ближайший период ургентной деятельности закрыты.

Мы сделали гораздо больше, чем думали, что сможем сделать. Штаб не только закупал дорогое и сложное оборудование. Мы каждый день кормим врачей в опорных больницах. Мы предоставили медикам возможность бесплатного проживания рядом с местом работы, и бесплатного пользования такси.

Мы обеспечиваем пожилых и одиноких одесситов продуктовыми наборами вместе с "Rozetka". За это время мы отвозили в больницы и ИВЛ, и туалетную бумагу. Договаривались с врачами из Штатов, Италии и Израиля о семинарах для наших докторов. На мой взгляд, мы сделали в разы больше, чем сами могли предположить в начале этого пути…

Сегодня, когда прогнозированных пиков заболевания удалось избежать, когда Украина постепенно, скрестив пальцы, начинает готовиться к мягкому выходу из карантина, мы с Катей приняли решение закончить работу Штаба…

Совсем скоро страна постепенно начнет ослаблять меры. Откроются летние площадки кафе и ресторанов. Откроются парки и скверы. Карантин отменяют в Испании, Италии и Германии. И мы тоже вернемся к своей обычной работе и своим обычным волонтерским задачам…

Бизнесмены из штаба останутся на связи, но больше не будут круглосуточно заниматься поисками оборудования и расходников. Менеджеры, которые все это время pro bono занимались Штабом, вернутся на свои рабочие места и будут рады передать любые инструкции, контакты и советы, которые понадобятся, Минздраву, ОГА, Облздраву и другим ответственным за дальнейшую защиту области организациям.

Мы никуда не уходим и не закрываем двери. Мы будем готовы мобилизоваться и заново запустить все процессы, если, не дай Б-г, прогнозы не подтвердятся.

Но свою часть договора Штаб выполнил, мы закрыли собой огромную дыру в медицинской системе, нам удалось обеспечить область всем необходимым и теперь мы переходим в привычный для себя режим волонтеров.

Срочные задачи решены, врачи больше не работают с пациентами без перчаток и масок, одинокие пожилые люди не брошены на произвол судьбы. За эти два месяца бюрократическая машина вполне имела возможность развернуться и подключиться к борьбе. Дальше – дело за ними.

Счет больше не идет на часы. Вопрос уже не стоит в том, чтобы немедленно найти деньги хотя бы на антисептик. Пришло время грамотных карантинных мер, правильного администрирования медицинских учреждений, стратегического планирования закупок и распределения средств по больницам.

Это – не наша работа. Наша миссия – спасти жизни, мы справились с ней и спокойно передаем все свои функции ответственным за них чиновникам".

Другие подробности: Андрей Ставницер также заверил, что ни он, ни Екатерина Ножевникова не собираются идти в политику.