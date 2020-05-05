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Полиция штурмом взяла квартиру, где держал оборону российский преступник

Вторник, 5 мая 2020, 14:38
Полиция штурмом взяла квартиру, где держал оборону российский преступник

Полицейские под Киевом задержали россиянина, который за полчаса совершил серию преступлений и забаррикадировался в собственной квартире.

Источник: сайт Национальной полиции

Детали: 4 мая в с. Святопетровское, что под Киевом, неизвестный отобрал мобильные телефоны в трех местных жителей. Одной из пострадавших при этом угрожал ножом.

После этого нападавший забаррикадировался в собственной квартире и из окна выкрикивал угрозы взорвать многоэтажку.

 

Когда на место прибыла полиция, преступник никак не соглашался идти на контакт и вести переговоры.

Спецназовцы штурмовали квартиру и там задержали правонарушителя. Им оказался 38-летний гражданин РФ.

В ходе осмотра квартиры никаких взрывных предметов или веществ не обнаружено.

 

Открыты уголовные производства по ч. 1 и ч. 2 ст. 186 (грабеж), ч. 2 ст. 187 (разбой) и по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины.

О задержании иностранца проинформированы посольство Российской Федерации и МИД Украины.

Украинская правда

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Темы: КиевРосcиячрезвычайное происшествиекриминалполиция
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