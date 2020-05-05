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Макрон: Франция ограничит крупные международные путешествия этим летом

Вторник, 5 мая 2020, 15:41

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вряд ли французы смогут осуществить крупные зарубежные поездки этим летом в связи с риском возобновления эпидемии коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFM-TV, об этом Макрон сказал во вторник во время посещения школы за пределами Парижа.

"Хочу напомнить, что мы не выиграли битву с вирусом: мы замедлили ее. Сейчас рано говорить вам, будем ли мы иметь отпуска этим летом. Что я могу сказать - это то, что мы собираемся ограничивать крупные международные путешествия - даже во время летних отпусков", - сказал Макрон.

Он дал понять, что путешествия могут быть ограничены территорией Европы - или даже узким регионом. "Но об этом еще рано говорить, мы будем знать (больше) в начале июня", - добавил французский президент.

Франция планирует ослабить жесткий карантин 11 мая, когда людям будет разрешено уезжать на расстояние до 100 км от своего дома.

Как сообщалось, Франция не будет вводить карантин для приезжих из Британии, ЕС и Шенгена.

Темы: Франциятуристыкарантинкоронавирус


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