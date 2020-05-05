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Укр / Рус

Премьер рассказал, как будут запускать метро

Вторник, 5 мая 2020, 16:06

Премьер-министр Денис Шмыгаль говорит, что метрополитен будет восстанавливать работу в два этапа, уже в конце выхода Украины из карантина.

Источник: его интервью "Украинскому радио"

Детали: Премьер отметил, что метро перевозит ежедневно более 2 миллионов человек в трех городах Украины и является источником огромного риска инфицирования коронавирусом. Поэтому открытие этого вида транспорта предполагается в два этапа.

Первый шаг запуска метро начнется на третьем из пяти этапов выхода страны из карантина, которые предусмотрены планом правительства. На этой стадии метрополитен заработает для "отдельных категорий граждан и будет ездить с определенными ограничениями".

На четвертом, предпоследнем этапе завершения карантина в Украине метрополитен уже будет работать в обычном режиме.

Прямая речь: "Итак, метро - это предпоследний этап завершения карантинных мероприятий в связи с высокой вероятностью, нагрузкой, таким фактором, как возможность заражения в метро, ​​быстрого распространения эпидемии в крупных городах".

Украинская правда
Темы: метроШмыгалькарантин


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