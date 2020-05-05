В больнице оккупированного Луганска среди работников вспышка коронавируса – СМИ

В оккупированном Луганске вспышка коронавируса среди работников одной из больниц.

Источник: Донбасс.Реалии

Детали: Медицинский работник одного из заведений ОРЛО сообщил изданию, что несколько врачей и сотрудников 4-й больницы в оккупированном Луганске получили положительный тест на COVID-19.

По его словам, заболели по меньшей мере главный врач, главный бухгалтер, водитель и секретарь главврача.

4-я больница определена профильной по приему пациентов с COVID-10 в Луганске.

Контролируемое Россией группировки "ЛНР" о больных медиков не сообщает, но днем ​​ранее заявляло о закрытии поликлинического отделения этой больницы "из-за увеличения количества больных и контактных лиц".

С конца апреля закрыта на карантин подстанция скорой помощи №4 в Луганске, на тот момент там зафиксировали 12 положительных анализов на коронавирус.

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