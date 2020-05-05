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Исполнять обязанности прокурора Киева снова будет Говда

Вторник, 5 мая 2020, 19:04
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Генеральный прокурор Ирина Венедиктова своим приказом положила исполнение обязанностей прокурора города Киева на Романа Говду, который занимал эту должность до декабря 2019 года.

Источник: пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "30 апреля он (Говда -ред.) назначен на должность первого заместителя прокурора города Киева и сейчас временно исполняет обязанности прокурора города Киева".

Детали: Приказ о назначении Говды в.и.о прокурора Киева подписан 4 мая.

Что предшествовало: Говда возглавил прокуратуру столицы в июле 2016 года. До этого он работал заместителем генерального прокурора и прокурором Одесской области. Был освобожден от должности в декабря 2019 года генпрокурором Русланом Рябошапкой.

Валентина Романенко, УП
Темы: прокуратураКиев


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