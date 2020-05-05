Исполнять обязанности прокурора Киева снова будет Говда
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова своим приказом положила исполнение обязанностей прокурора города Киева на Романа Говду, который занимал эту должность до декабря 2019 года.
Источник: пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде"
Прямая речь: "30 апреля он (Говда -ред.) назначен на должность первого заместителя прокурора города Киева и сейчас временно исполняет обязанности прокурора города Киева".
Детали: Приказ о назначении Говды в.и.о прокурора Киева подписан 4 мая.
Что предшествовало: Говда возглавил прокуратуру столицы в июле 2016 года. До этого он работал заместителем генерального прокурора и прокурором Одесской области. Был освобожден от должности в декабря 2019 года генпрокурором Русланом Рябошапкой.