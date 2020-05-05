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"Слуги народа" просят КС разъяснить, что такое "достойные условия жизни" человека

Вторник, 5 мая 2020, 19:38

Депутаты из фракции "Слуга народа" просят Конституционный суд разъяснить положения абзаца четвертого преамбулы Конституции относительно "достойных условий жизни" человека.

Источник: Сообщение КС относительно поступления представления от 142 нардепов

Дословно: "В Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 142 народных депутатов Украины относительно официального толкования положений абзаца четвертого преамбулы Конституции Украины в их системной связи с положениями части второй статьи 3, части четвертой статьи 13, части пятой статьи 17 Конституции Украины".

Детали: В самом представлении 142 нардепа просят официально растолковать положения абзаца 4 преамбулы Конституции, а именно слова "достойных условий его жизни".

Также нардепы просят официально растолковать, какие условия жизни человека следует считать достойными, что является показателем достойных условий жизни.

Нардепы попросили привлечь к участию в производстве главу комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, нового представителя Украины в рабочей подгруппе ТКГ по гуманитарным вопросам Галину Третьякову.

В абзаце четвертом преамбулы Конституции Украины в частности говорится, что "Верховная Рада Украины от имени Украинского народа - граждан Украины всех национальностей... заботясь об обеспечении прав и свобод человека и достойных условий его жизни... принимает эту Конституцию - Основной Закон Украины".

Темы: Слуга народаКонституция


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