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"Слуги народа" просят КС разъяснить, что такое "достойные условия жизни" человека

Вторник, 5 мая 2020, 19:38
Слуги народа просят КС разъяснить, что такое достойные условия жизни человека

Депутаты из фракции "Слуга народа" просят Конституционный суд разъяснить положения абзаца четвертого преамбулы Конституции относительно "достойных условий жизни" человека.

Источник: Сообщение КС относительно поступления представления от 142 нардепов

Дословно: "В Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 142 народных депутатов Украины относительно официального толкования положений абзаца четвертого преамбулы Конституции Украины в их системной связи с положениями части второй статьи 3, части четвертой статьи 13, части пятой статьи 17 Конституции Украины".

Детали: В самом представлении 142 нардепа просят официально растолковать положения абзаца 4 преамбулы Конституции, а именно слова "достойных условий его жизни".

Также нардепы просят официально растолковать, какие условия жизни человека следует считать достойными, что является показателем достойных условий жизни.

Нардепы попросили привлечь к участию в производстве главу комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, нового представителя Украины в рабочей подгруппе ТКГ по гуманитарным вопросам Галину Третьякову.

В абзаце четвертом преамбулы Конституции Украины в частности говорится, что "Верховная Рада Украины от имени Украинского народа - граждан Украины всех национальностей... заботясь об обеспечении прав и свобод человека и достойных условий его жизни... принимает эту Конституцию - Основной Закон Украины".

Темы: Слуга народаКонституция
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